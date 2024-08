Dez passageiros perdem conexão e escapam de acidente em SP

Pelo menos dez passageiros que viajariam para Guarulhos, em São Paulo, escaparam da tragédia que deixou 62 mortos nesta sexta (09) após perderem o voo. Segundo portal "G1", o voo tinha previsão de mais dez passageiros que acabaram não embarcando por motivos diversos, como atrasos ou erros no embarque.

Um deles foi no carioca Adriano Silva de Assis, funcionário de uma empresa que presta serviços de saúde para o Governo do Rio. Ele confundiu a linha aérea pela qual voaria e acabou escapando de entrar no voo da Voepass Linhas Aéreas que caiu em Vinhedos, no interior de SP, nesta tarde.

“Eu cheguei aqui às 9h40 e a Latam estava fechada. Quando eu cheguei aqui fiquei esperando para ver se abria, normalmente o aeroporto sempre tem alguém no guichê, mas não tinha ninguém. Esperei e o microfone não falou nada. Quando desci, fiquei esperando, quando deu 10h41, discuti com ele [funcionário], ele salvou minha vida. Ele fez o trabalho dele”, contou ao "g1" o carioca.



O voo partiu de Cascavel, no Paraná, por volta de 11h58 e tinha previsão de pousar em Guarulhos às 13h30. Às 13h22, o avião começou a despencar no interior de SP. O bimotor caiu cerca de 5 km de altitude em menos de dois minutos e caiu no quintal da casa de um condomínio em Vinhedos.

Nenhum dos moradores do imóvel onde a casa caiu ficou ferido. Já as pessoas a bordo do avião - 58 passageiros e 4 tripulantes - não sobreviveram. A causa da queda ainda está sendo apurada pelas autoridades. O Governo de SP instaurou um gabinete de crise para lidar com a tragédia.