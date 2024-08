Morre menino de 16 anos atingido por incêndio no Barro Vermelho

O adolescente de 16 anos que ficou ferido nesta madrugada durante um incêndio no Barro Vermelho, em São Gonçalo, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta sexta-feira (09). A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde ele estava internado. Além do jovem, o incêndio também deixou duas mulheres feridas e matou um cachorro.

O adolescente chegou em estado gravíssimo na unidade de saúde. Ele foi o mais atingido pelo incêndio; segundo a família, ele retornou ao imóvel para buscar uma televisão nova e acabou desmaiando por ter passado mais tempo inalando a fumaça. Ele precisou ser entubado no Hospital e veio à óbito nesta tarde. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Sua mãe, de 37 anos, e avó, de 69, também estavam na casa no momento do incêndio e seguem internadas no Heat. Nesta manhã, elas já tinham quadro estável, mas precisaram seguir em observação no CTI da unidade.



A causa do incêndio ainda não foi confirmada. Segundo a família, um aparelho celular explodiu em um dos cômodos e teria provocado as chamas. O cão de estimação da família, o shitzu Floquinho, morreu no local.