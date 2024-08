Queda de avião em SP deixou 62 mortos, confirma prefeitura

Nenhum das 62 pessoas a bordo do avião que caiu em São Paulo, na tarde desta sexta (09), sobreviveu ao acidente. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Vinhedo, município no interior de SP onde o bimotor caiu. Os moradores do condomínio onde o avião caiu não ficaram feridos, de acordo com a Prefeitura.

O avião tinha 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo no momento da queda. Ele saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, por volta das 11h58, em direção a Guarulhos, em São Paulo. Às 13h22, a oito minutos do horário previsto para chegada do bimotor, ele despencou na altura de Vinhedos e caiu no quintal de uma casa. Ele caiu o equivalente a 5 km de altitude em menos de 2 minutos.

A causa da queda ainda não foi confirmada oficialmente. A aeronave, da Voepass Linhas Aéreas, decolou sem restrições operacionais. Acredita-se que o avião tenha sofrido um estol - uma perda de sustentação nas asas - que pode ser causado por formação de gelo na superfície da asa.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a criação de um gabinete de crise para lidar com o episódio. "A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), a Polícia Civil e Militar estão mobilizadas no resgate das vítimas. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhadas para reforço nos trabalhos", informou, em nota, o governo de SP.