Idoso de 84 anos é encontrado morto dentro de casa em Maricá

Um homem de 84 anos foi encontrado morto dentro da própria casa onde vivia em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na manhã desta sexta-feira (09). O corpo estava com marcas de lesão por toda extensão e com o rosto desfigurado, de acordo com o familiar que o encontrou. A Polícia Civil está investigando o crime.

A vítima, que morava na Rua das Mercês, no Loteamento São Bento da Lagoa, foi encontrada por um primo, que trabalha como caseiro no imóvel. Segundo o homem, quando ele chegou para limpar a casa, o alarme de segurança que o idoso costuma deixar ligado estava desativado. Ao entrar, o familiar encontrou o primo já morto, caído no chão da sala.

Ainda de acordo com o familiar, havia marcas de sangue espalhadas pelo chão da casa. A residência não apresentava sinais aparente de arrombamento. A Polícia Militar disse que uma equipe foi enviada ao local e isolou o imóvel para a perícia da Civil.

De acordo com a família, o idoso morava com uma mulher, mas estava vivendo sozinho nas últimas semanas porque a companheira precisou passar alguns dias fora. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está investigando o caso.