Avião com 62 pessoas cai no interior de São Paulo; vídeo

Um avião bimotor, que carregava 62 pessoas, sofreu uma queda no início da tarde desta sexta-feira (09) em Vinhedo, município no interior de São Paulo. Ainda não há informação sobre vítimas. Ele transportava 58 passageiros e quatro tripulantes e despencou em um condomínio, segundo a Prefeitura. confira imagens do momento da queda:





O avião fazia parte da linha da Voepass Linhas Aéreas. Segundo a empresa, ele decolou na cidade de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo. Ele caiu por volta de 13h22, há poucos minutos do horáiro previsto para chegada, às 13h30.

Em nota, a companhia aérea disse que "acionou todos os meios para apoiar os envolvidos". A Voepass também disse que "não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo", destacou a empresa". Agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar atuam no local do acidente.