Ainda dá! Brasil sonha com recorde histórico nas Olimpíadas

Faltando três dias para o fim dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Brasil já conta com 16 medalhas conquistadas, além de mais duas que já estão garantidas, com os representantes brasileiros nas finais do futebol feminino e do vôlei de praia. Agora, com o objetivo de bater o recorde de Tóquio 2020, onde o Brasil saiu da competição com 21 medalhas, a delegação precisa garantir mais quatro pódios.

O Brasil ainda tem uma grande chance em duas medalhas: Alison dos Santos, o Piu, que disputa a final dos 400 metros com barreiras na tarde desta sexta (9), além do vôlei feminino, que jogará no sábado contra a Turquia pela medalha de bronze. Se as duas se confirmarem, o Brasil chegaria a 20 medalhas.

Leia mais:

Incêndio atinge casa e deixa vítimas em São Gonçalo

Niterói fecha contrato com a Caixa para construção de 96 moradias sociais

Também existem chances de medalha no wrestling, onde a brasileira Giullia Penalber irá disputar o bronze. Henrique Marques e Caroline Santos também podem disputar medalha de bronze no taekwondo, caso ganham a repescagem. No atletismo, Almir do Santos disputa a final do salto triplo.

Outra grande expectativa é Laura Amaro: atleta de levantamento de peso, foi prata no Mundial de 2021 e vai tentar conquistar o pódio, agora olímpico.