Incêndio atinge casa e deixa vítimas em São Gonçalo

Na madrugada desta sexta-feira (9), uma família foi surpreendida por um incêndio que atingiu a casa, localizada no Barro Vermelho, em São Gonçalo. O fogo se alastrou rapidamente e deixou vítimas feridas e em estado grave. O cãozinho de estimação da família, o Shitzu de nome Floquinho, de dois anos, não resistiu à fumaça e veio a óbito no local.

Cinco pessoas estavam dormindo na residência quando o incêndio começou, e três precisaram ser internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), após sofrerem queimaduras: uma mulher de 37 anos; a mãe dela, uma idosa de 69 anos, que teve rosto e cabelo queimados e seu filho, um jovem de 16 anos.

O cãozinho de estimação da família, o Shitzu de nome Floquinho, de dois anos, não resistiu à fumaça e veio a óbito no local | Foto: Divulgação

Segundo a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na manhã desta sexta-feira (9), as duas mulheres seguem internadas e estão estáveis, em observação no CTI. O jovem, porém, está entubado e em estado gravíssimo.

"Ele voltou para tentar pegar uma televisão nova que havia ganhado ontem, e isso piorou muito a situação, porque ele ficou desmaiado lá dentro por mais de meia hora, inalou muita fumaça", contou a tia do jovem.

"É um rapaz bonito, gente boa demais, meu afilhado. Entrei na casa, consegui tirar algumas pessoas, a fumaça tomou conta de tudo, e quando ele voltou para pegar a televisão, não conseguimos encontrá-lo mais. O fogo e a fumaça se alastraram", contou também o padrinho do rapaz, que está no Heat desde a manhã desta sexta-feira (9), aguardando novas atualizações sobre seu estado de saúde.

Sandra, irmã da idosa de 69 anos que está internada | Foto: Kiko Charret

Ainda de acordo com relatos de familiares, que moram nas casas ao lado, na mesma rua que a casa atingida pelo incêndio, as vítimas começaram a gritar, pedindo socorro, por volta das 5h da manhã. Familiares e vizinhos saíram à rua para ver o que estava acontecendo, imaginando que pudesse ser um assalto, mas se depararam com o fogo já se alastrando.

"Levamos um susto com a gritaria, eu saí até descalça de casa. Quando vimos, o fogo já estava tomando conta. Alguns parentes tentaram entrar para ajudar, mas a escada de madeira já estava caindo. Foi muito difícil", contou Sandra de Oliveira, irmã da idosa de 69 anos que sofreu queimaduras.





Segundo a família, um celular teria explodido e, ao pegar fogo em cima da cama da idosa de 69 anos, teria provocado o início do incêndio. A informação ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

"Enquanto os profissionais não chegavam, quebramos até a caixa d'água lá de cima, pra poder tentar conter o fogo, ajudar de alguma forma. A família inteira está rezando, na expectativa de boas notícias do estado de saúde deles", afirmou uma parente.