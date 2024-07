Motorista de aplicativo espancado até a morte é sepultado em São Gonçalo

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira (24) o corpo de José Paulo dos Santos, motorista de aplicativo, de 58 anos, espancado até a morte na comunidade do Pombal, em São Gonçalo, na última segunda-feira (22). O velório aconteceu na Capela São Miguel da Paz e o corpo foi sepultado por volta de 13h no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

Cerca de vinte pessoas participaram da despedida. A família de José Paulo preferiu não comentar o caso à imprensa.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Segundo relatos, o crime teria acontecido depois do motorista se recusar a entrar na comunidade, que fica no bairro Porto Velho, para deixar uma passageira. A mulher teria acionado criminosos, que teriam espancado José até a morte.

O velório aconteceu na Capela São Miguel da Paz e o corpo foi sepultado por volta de 13h no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

"Ele aceitou uma corrida e, quando chegou na entrada da comunidade, se recusou a entrar, como sempre fazia quando eram locais de risco. Combinava com o passageiro e o deixava o mais perto possível. A passageira se negou a descer e acionou os bandidos para que fossem até a entrada da comunidade. Lá, ele foi obrigado a entrar com o carro e o agrediram até a morte", contou um familiar da vítima.

José era morador da Trindade e deixa esposa e um filho de criação. A DHNSG realizou perícia no local no dia do crime e agora realiza diligências para tentar esclarecer a motivação do crime, assim como a identificação dos autores.