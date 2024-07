Policiais da 72ªDP dão prejuízo de mais de R$70 mil a traficantes de São Gonçalo

Acusados de tráfico de drogas, três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (24), no Abacatão, em São Gonçalo. Eles são acusados pela polícia de participarem da liderança do crime local. Na ação, além de uma motocicleta, foram apreendidas 2400 cápsulas de cocaína, 900 embalagens de maconha e 500 embalagens de crack. Um prejuízo, estimado pela polícia, de R$ 70 mil.

A prisão aconteceu depois que policiais da 72ªDP (Mutuá) monitoraram a ação de traficantes em um dos acessos à comunidade, no Boa Vista, em São Gonçalo. No local, na Rua Araguncema, os policiais flagraram três suspeitos. Dois deles, que estavam em cima de uma motocicleta, não ofereceram resistência e se entregaram. Já o terceiro acusado tentou fugir, mas acabou sendo localizado.

Com os acusados, a polícia apreendeu uma sacola com drogas, além da motocicleta, que era roubada. Contudo, no interior da comunidade, os policiais localizaram um tonel com farta quantidade de drogas.

Um dos presos foi reconhecido por policiais como um dos integrantes do grupo que trocou tiros com os agentes da 72ªDP, na BR101, na altura do Salgueiro.