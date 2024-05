Prefeitura de SG divulga resultado de concurso público da Educação

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo divulgou, nesta segunda-feira (20), o resultado final do concurso público para profissionais da Educação no município. Ao todo, 699 dos candidatos aprovados devem ser convocados para vagas imediatas; a Prefeitura promete chamar outros para o cadastro de reserva.

A lista foi divulgada no Diário Oficial do município e no site do Instituto Selecon, que presta serviços para concursos públicos na região. Com a homologação, o concurso passa a ser válido até maio de 2026, com a possibilidade de ser prorrogado. A Prefeitura ainda não confirmou a data da convocação de profissionais, que também será publicada no Diário Oficial.

Leia também:



➢ Obra de revitalização em localidade entre Jardim Alcântara e Coelho traz alívio à população

➢ Passagem de navio dos EUA interrompe tráfego de barcas na Baía de Guanabara

O concurso oferece cargos de ensino superior nas vagas de Professor Docente I e II, Professor Orientador Educacional, Professor Orientador Pedagógico e Professor Supervisor Educacional. 5% das vagas é garantida para candidatos PCD (Pessoa com Deficiência).