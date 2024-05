Passagem de navio dos EUA interrompe tráfego de barcas na Baía de Guanabara

Marinha do Brasil determinou interdição - Foto: Divulgação

Quem precisou cruzar a Baía de Guanabara para deixar ou ir a Niterói teve uma dor de cabeça no início da tarde desta segunda-feira (20). Entre 12h e 14h30, o trânsito de barcas que fazem a linha Praça XV x Arariboia foi interrompido pela Marinha do Brasil por conta da passagem de um navio estadunidense pela região.

Segundo a Marinha, o objetivo da interdição é garantir a segurança do, porta-aviões USS George Washington (CVN 73), navio aeródromo nuclear da Marinha dos Estados Unidos. A visita da embarcação é parte das celebrações de 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e EUA. Por conta de sua passagem, 14 viagens das barcas foram canceladas, o que pode ter afetado a rotina de 3.300 passageiros, segundo estima a CCR Barcas, concessionária responsável pelo modal.

Ainda de acordo com a Marinha, a previsão é de que uma nova interdição da Baía aconteça na próxima sexta-feira (24), entre 14h e 16h - dessa vez, por conta da saída do navio. A linha Arariboia deve voltar a ter viagens canceladas ou atrasadas, de acordo com a concessionária.