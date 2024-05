Obra de revitalização em localidade entre Jardim Alcântara e Coelho traz alívio à população

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está atuando, em conjunto com a Secretaria de Conservação, para revitalizar a paisagem do bairro Jardim Alcântara. Obras de drenagem e pavimentação estão sendo feitas na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, além de um estacionamento com diversos módulos e paisagismo. O local abriga um dos principais polos de autopeças do Rio de Janeiro.

O primeiro módulo do estacionamento possui 96 vagas e está sendo utilizado parcialmente, já o segundo módulo, que tem 30 vagas, está recebendo o paisagismo feito pela Secretaria de Conservação. Ao todo, 126 novas vagas de estacionamento já foram criadas na região, que recebe um grande fluxo de veículos diariamente. Novos módulos de estacionamento ainda serão construídos no local.

Leia mais

Passagem de navio dos EUA interrompe tráfego de barcas na Baía de Guanabara

Universo sedia exposição sobre imagem feminina no Campus de Niterói



O prefeito Capitão Nelson vem acompanhando os trabalhos e destacou a melhoria da qualidade de vida do gonçalense.



“É mais uma das mudanças que estamos fazendo em São Gonçalo. Queremos transformar a cidade para que todos possam ter mais qualidade de vida. Eu acompanho esse projeto do Jardim Alcântara de perto e é uma maravilha ver toda a revitalização que estamos fazendo. Nossa obra busca resolver os conflitos entre pedestres e veículos. Muitos carros passavam pelo local e estacionavam de forma irregular na região, mas, com as intervenções, isso não irá mais ocorrer”, afirmou.

Um local que era usado para descarte irregular de detritos localizado também à Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no mesmo bairro, está recebendo uma atenção especial na revitalização do Desenvolvimento Urbano. No início do mês, o local foi limpo e foram retirados mais de 100 caminhões de lixo.

No início do mês, o local foi limpo e foram retirados mais de 100 caminhões de lixo. | Foto: Layla Mussi

O espaço está recebendo drenagem e terraplanagem. Além disso, o projeto inclui também drenagem, pavimentação, urbanização, paisagismo e iluminação. Câmeras de monitoramento serão instaladas na região para evitar que a população volte a jogar lixo.

O espaço está recebendo drenagem e terraplanagem. | Foto: Layla Mussi

Para quem trabalha e mora no local, as melhorias já são percebidas.



"Aqui era conhecido como lixão, desova e agora está revitalizado, bem melhor, ficou cem por cento. É bom pro comércio, pro morador, pra tudo. Agora tem até estacionamento, então é melhor pras pessoas transitarem, principalmente pra gente que tem comércio, melhorou muito", afirmou a comerciante Kátia Prado, 50 anos, que tem uma oficina no local há 8 anos.

Para quem trabalha e mora no local, as melhorias já estão sendo sentidas. | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca