Campo de São Bento, em Niterói, recebe Ação Animal com serviços gratuitos para pets

Boa oportunidade para aproveitar o final de semana e cuidar do seu bichinho de estimação! A Prefeitura de Niterói leva, neste sábado (27), a edição da Ação Animal, das 9h às 13h, para o Campo de São Bento, em Icaraí. A iniciativa, que acontece através da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, vai aplicar gratuitamente microchips em 100 cães e gatos, além de oferecer vacina antirrábica e orientações veterinárias.

Com o objetivo de usar a tecnologia para promover segurança e combater o abandono de bichinhos, a Prefeitura promove a aplicação de microchips para identificar pets de toda a cidade. Desde 2022, a CEDA e o Castramóvel já registraram mais de cinco mil animaizinhos no serviço. É por meio dessa ação que são armazenadas informações sobre o tutor responsável, com referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração.



O coordenador da CEDA, Marcelo Pereira, explica que o procedimento não oferece nenhum risco para os bichinhos.



“A aplicação do chip é gratuita, não tem nenhuma contraindicação e funciona por toda a vida do animal. Do tamanho de um grão de arroz, a gente introduz o dispositivo com uma seringa própria para isso. É indolor, ele sente uma pequena pontada como se fosse uma vacina. Cada microchip tem um número único e, por isso, é fácil encontrar o tutor caso o animal se perca”, detalha o coordenador.



Para acionar os microchips, é necessário usar um leitor específico de chips. Eles podem ser encontrados tanto no Centro de Castração de Animais Domésticos (CCPAD), ponto físico da CEDA, quanto em clínicas veterinárias. Em complemento a esse chip, a coordenadoria entrega uma medalhinha com um QRcode para colocar na coleira, que também terá as informações do pet. Se esse animal for encontrado sozinho na rua, qualquer pessoa consegue escanear o código para localizar o tutor.



Para participar da iniciativa, que é voltada para moradores de Niterói, é só apresentar os documentos do tutor do animal e comprovante de residência e estar com o pet no local. O cadastro é feito na hora e são distribuídas 100 vagas para microchipagem, uma vaga por CPF.



SERVIÇO:



Data: Sábado, dia 27 de abril de 2024



Horário: 9h às 13h



Evento gratuito



Local: Campo de São Bento - próximo à Administração do Campo



Endereço: Rua Lopes Trovão

Leia também:

➤ Empregos para PCDs: Hospitais de São Gonçalo e Itaboraí oferecem vagas

➤ Conheça os melhores petiscos do 'Comida di Buteco' 2024, em Niterói