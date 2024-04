Conheça os melhores petiscos do 'Comida di Buteco' 2024, em Niterói

Na edição 2024 do 'Comida di Buteco', que começou no dia 5 de abril e vai até 28 de maio, Niterói terá uma premiação específica para seus estabelecimentos. O evento no Rio de Janeiro dividiu seus participantes entre Capital, Niterói e Baixada, que contarão, respectivamente, com 103, 22 e 19 estabelecimentos na disputa.

No ano passado, a cidade marcou presença na competição com 14 bares. O vencedor, no Rio de Janeiro, foi o Boteco do Teixeira, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Este ano, o evento contará com mais 1.100 botecos participantes, em 12 estados: RJ, MG, SP, GO, AM, PA, BA, CE, PE, PR, SC, RS, além do Distrito Federal. Ao todo, a competição acontece em 40 municípios.

Em todo o país, os petiscos do concurso vão custar R$35,00. Além de um júri especializado, a votação também leva em conta a opinião do público. Esse ano, o tema é livre.

Conheça os participantes de Niterói e seus respectivos petiscos:

. Alhos e Bugalhos (Fonseca): 'Jilomenal' - barca de jiló, branqueado e empanado, recheado com costela desfiada e cream cheese, coberto com mussarela gratinada

. Ancoras Itaipu (Itaipu): 'Sabores do mar' - três barquetes recheadas de: bobó de camarão; polvo ao molho e mexilhão empanado, acompanhado de geleia de pimenta

. Armazém 7 Bar e Pub (Ingá):'O escondidinho dentro do armário' - escondidinho de batata baroa com costela e catupiry

. Armazém do Caranguejo (Centro): 'Feliz bom dia da Nanda' - feijão branco com camarão com torrada de pasta de siri

. Armazém Granel (Santa Rosa): 'Almofadinhas de carne de panela' - quatro almofadas de aipim recheadas com queijo mussarela, carne de panela desfiada, pedaços de linguiça calabresa e ovo colorido

. Bar da Laura (Centro): 'Bacalhau na Lambada' - filetes de bacalhau na nata, gratinados com queijo mussarela e temperos especiais

. Bar do Jorginho (Itaipu): 'Siri maluco' - carne de siri com queijo parmesão gratinado

. Bar do Léo Itaipu (Itaipu): 'Crepioca do Léo' - crepe com massa de tapioca e queijo parmesão, recheado com bobó de camarão, laminas de banana da terra fritas, crispes de bacon, e requeijão, salpicado com gergelim negro

. Cantinho da Tia Joana (Itaipu): 'Toca do camarão' - duas panquecas recheadas de camarão, cream cheese, alho poró e bacon frito picadinho

. Casa da Sogra (Itaipu): 'Um mergulho no fundo do mar' - três caracóis diretamente do fundo do mar, em formato de cone, recheados de: camarão com catupiry, siri com alho poró e polvo ao molho com azeitonas, acompanhado da tradicional geleia de pimenta e pesto de coentro

. Divino São Francisco (São Francisco): 'Jack - The drunk meat' - filé mignon marinado no whisky e cortado em cubos, servido com cebola caramelizada, purê de batata, de alho, frito e acompanhado de molho barbecue de Jack Daniels

. Duas de Cada Bar e Petisqueria (Ponta d’Areia): 'Caldo de abóbora espetaculoso' - caldo de abóbora com camarões selados e queijo

. El Pescador Itaipu (Itaipu): 'Pastel metido a besta' - cupim cozido no vinho levemente defumado. Envolto com uma massa de pastel crocante. Acompanhando dois molhos, um da redução do molho da carne e o outro de maionese caseira com alho poró e bacon

. Enseada Masterpiece (Itaipu): 'Maresia portuguesa' - escondidinho de bacalhau, feito com aipim e flor de sal

. Friends (Icaraí): 'Porki Fritti dos Pampas' - pão frito recheado com joelho ao alho poró, maionese de cebola flambada, vinagrete de repolho com cebola roxa, pimenta dedo de moça e limão galego, e batata palha artesanal

. Guela Seca (Itaipu): 'Rosticustelle' - aipim rosti com costela desfiada

. Nossas Raízes Bistrô (Centro): 'Batuke na cozinha' - bolinho de arroz com pupunha, banana da terra e carne seca acompanhado de molho de pimenta

. Palitus Bar (Jurujuba): 'Cestinhas de frutos do mar' - quatro cestinhas comestíveis feitas com massa filo e recheadas com um mix de frutos do mar

. Pli On Board (Itaipu): 'Sinal do mar' - anéis de cebola recheados com frutos do mar, empanados e acompanhados com três tipos de molho: goiabada com pimenta, mostarda e mel, maionese e coentro

. Porco Loko (Santa Rosa): 'Fucinho de porco não é tomada' - croquete de copalombo desfiada, com chiclete de queijo

. Sal e Baunilha (Santa Rosa): 'Empanadas das Américas' - empanadas com recheio de queijo com cebola (Argentina), cupim defumado (Brasil), e o pulled pork com cheedar e jalapeño (EUA). Acompanhada de molho chimichurri

. Skina Pub (Ponta d’Areia): 'Vem que tem sol na mandioca' - carne de sol suculenta, com aipim frito com tiras de queijo coalho , finalizando com pimenta biquinho.

*Estagiária com supervisão de Thiago Soares