Empregos para PCDs: Hospitais de São Gonçalo e Itaboraí oferecem vagas

Os Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, além da UPA Colubandê, também em São Gonçalo, promovem nesta quinta e sexta-feira, dias 25 e 26, campanha de captação de trabalho para pessoas com deficiência (PCD). Serão oferecidas cerca de 50 vagas nas mais diferentes áreas.

A ação ocorrerá das 11h às 17h, no Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro de São Gonçalo. A seleção será exclusiva para seleção de PCDs, que deverão apresentar laudo médico e currículo atualizados no local da seleção.

Há vagas disponíveis para técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza e higiene, maqueiro, auxiliar de atendimento, auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, nutricionista e farmacêutico tanto para São Gonçalo quanto para Itaboraí.

De acordo com a gerência de Recursos Humanos do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que administra as unidades, o processo de captação de talentos para as vagas em aberto será realizado por análise curricular e entrevista.

Outras informações em www.ideas.med.br/trabalhe-conosco ou pelo e-mail pcd@ideas.med.br.

