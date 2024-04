Torcedor do Flamengo que perdeu metade do jogo vai à Justiça

O funcionário público Fábio Simões de Souza, de 51 anos, que denunciou ter sido lesado na troca de ingressos para a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca 2024 segue em busca de explicações. Morador da Ilha da Conceição, em Niterói, o torcedor do Flamengo realizou a compra do ingresso pela internet. No momento de retirar o ingresso, Fábio foi informado que alguém já teria feito a retirada em seu nome. (Lembre o caso: Torcedor relata "perrengue" ao retirar ingresso físico no primeiro jogo da final do Carioca)

Após conseguir entrar no estádio do Maracanã apenas no segundo tempo da partida, Fábio decidiu entrar na justiça buscando seus direitos. Procurado pela reportagem de O SÃO GONÇALO, o torcedor contou alguns pontos importantes de todo o fato ocorrido, de como está se sentindo e o que pensa a respeito do futuro relacionado a ida ao jogos do rubro-negro.

Sobre as partes que estão sendo processadas, Fábio disse: "Eu entrei com um processo contra o Consórcio Maracanã, que é composto por Flamengo e Fluminense e contra o Flamengo, e eu sou flamenguista. Eles não me deram retorno nenhum e decidi ajuizar a questão".

Quase 20 dias depois do prejuízo sofrido, Fábio relatou que não foi procurado por nenhuma das partes em questão: "Não me procurou e não procurou meu advogado. Não sei se eles vão se manifestar". O torcedor do Flamengo também contou que esse silêncio das partes envolvidas causa uma decepção: "É chato, né? Eu largo meu lar, compro ingresso antecipadamente, faço biometria facial, vou de carro de aplicativo, chego lá e fico uma hora na fila e aí sou informado que alguém antes de mim pegou meu ingresso, entrou pra ver o jogo e eu fiquei lá. Só entrei no segundo tempo".



O processo movido por Fábio está parado. A Justiça possui uma grande demanda e a audiência está prevista para o início de julho. Enquanto aguarda, Fábio foi perguntado se planeja voltar a frequentar o Maracanã num futuro próximo e disse que não. Ele teme passar pela mesma situação desgastante novamente.

Porém, no futuro, ele disse que voltaria a assistir o time do coração das arquibancadas, com algumas ressalvas: "Faz parte dos planos. Mas, comprar dessa forma me deixa com um pé atrás. Não planejo comprar mais pelo site e passar pelo que eu passei. Prefiro ir numa loja, num ponto de venda física do que comprar online e passar tudo que passei. E nada disso interfere no amor pelo meu clube de coração".

Até o fechamento dessa reportagem, o Consórcio Maracanã e o Flamengo não se manifestaram sobre o caso.