Traficante Marcinho VP entra para Academia Brasileira de Letras do Cárcere

O suposto líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, se tornou um "imortal" da Academia Brasileira de Letras do Cárcere (ABLC). Márcio dos Santos Nepomuceno, que cumpre pena de mais de 50 anos de prisão, vai ocupar a cadeira nº1 da iniciativa, inaugurada nesta quinta-feira (18).

Autor de três livros. Marcinho vai ocupar a cadeira que recebe o nome do escrito alagoano Graciliano Ramos. Como está detido em presídio no Mato Grosso do Sul - condenado por tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, e outros crimes - ele foi representado pela mãe e pela companheira na cerimônia de inauguração da Academia, no Rio.

A ABLC foi idealizada pelo desembargador aposentado Siro Darlan. O objetivo da iniciativa é "reconhecer e valorizar as obras de escritores que produzem literatura mesmo estando privados de liberdade", de acordo com o texto de apresentação. Segundo o jornal "O Globo", Siro disse ter se inspirado em autores como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr. que escreveram enquanto estavam presos, para criar o projeto.



Além de Marcinho, que é autor de “Preso de guerra”, “Execução penal banal comentada” e “Marcinho - Verdades e posições”, outros cinco detentos escritores fazem parte da lista de "imortais".

Confira a relação completa de homenageados:

- Cadeira Graciliano Ramos (nº 1) - Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP;

- Cadeira Nelson Mandela (nº 2) - Fábio da Hora Serra, o Sagat;

- Cadeira Martin Luther King (nº 3) - Edilberto José Soares;

- Cadeira José Pepe Mujica (nº 4) - Emerson Franco;

- Cadeira Marquês de Sade (nº 5) - Paulo Henrique Milhan;

- Cadeira Cervantes (nº 6) - André Borges.