Torcedor relata "perrengue" ao retirar ingresso físico no primeiro jogo da final do Carioca

Um torcedor rubro-negro, que foi ao primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no último sábado (30), passou por alguns "perrengues" até que pudesse, finalmente, entrar no estádio do Maracanã para assistir a partida entre Flamengo e Nova Iguaçu.

O funcionário público Fábio Simões de Souza, de 51 anos, morador da Ilha da Conceição, em Niterói, realizou a compra de um ingresso no último sábado (30), para assistir ao jogo do clube de coração. Ele comprou inteira, no valor de R$ 154, para o setor Norte Superior, nível 5, portão A.

Porém, mesmo após a compra, o torcedor precisou aguardar na bilheteria por mais de 1h para conseguir realizar a troca do ingresso físico, mesmo tendo cadastrado sua biometria no site oficial de compra e estando com o voucher em mãos.

De acordo com relato do torcedor, ele foi direcionado até a bilheteria número 4, para que fizesse a troca do voucher online pelo ingresso físico. Porém, quando chegou sua vez, houve uma grande demora, por quase uma hora, até que um funcionário informou que o ingresso de Fábio havia sido retirado por numa outra pessoa, antes dele.



"Perguntei então qual seria a decisão e o funcionário disse que teria que aguardar a supervisora. A supervisora veio e pediu para que eu tivesse paciência, sendo que eu já estava ali aguardando há 1h", relatou o funcionário público.

O caso só foi solucionado às 17h37 (horário que consta no ingresso físico), quando a supervisora em questão imprimiu um novo ingresso e o entregou ao torcedor.

"A pergunta é, se pegaram o ingresso com o meu nome, como eles conseguem fazer um novo ingresso com meu próprio nome? E quem pegou? Como pegou? Qual documento que a pessoa apresentou com foto para retirar o ingresso?", questionou o torcedor, que praticamente perdeu todo o primeiro tempo da partida.

Fábio se sentiu lesado visto o tempo de espera e perda do jogo completo, pelo qual pagou, além do constrangimento e tumulto ocasionados na bilheteria devido a demora para que o caso fosse solucionado, atrasando também outros torcedores que aguardavam para realizar a troca de seus ingressos. Revoltado com a situação, Simões decidiu, através do seu advogado, entrar na Justiça pelo dano que sofreu.

Procurado, o Flamengo, responsável pelo site de compra do ingresso para o jogo do último sábado (30), ainda não se manifestado sobre o caso até o fechamento desta edição.