Herança de dívidas: ações contra Zagallo ultrapassam valores encontrados em suas contas bancárias

O ex-jogador e técnico Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro deste ano, deixou algumas dívidas que são, aliás, maiores que os valores presentes em suas cinco contas bancárias, segundo o site Notícias da TV, do UOL.

De acordo com o portal, Mario César Zagallo, filho caçula do 'Velho Lobo', apresentou à Justiça do Rio de Janeiro uma lista com tudo o que o ex-jogador de futebol deixou em cinco contas bancárias. O valor total foi de R$ 205 mil. Contudo, esse montante é menor que as dívidas deixadas por Zagallo, que ultrapassam R$ 465 mil.

As dívidas são referentes a duas ações trabalhistas de duas ex-funcionárias de Zagallo, que trabalhavam como empregadas para a família do ex-jogador. Elas reclamam de salários não pagos ou diminuídos sem aviso prévio.



Uma delas conseguiu comprovar que Zagallo deixou de pagar 50% de seu salário após a morte de Alcina de Castro Zagallo, em 2012, e conseguiu R$ 115 mil. A outra, por sua vez, obrigou o ex-técnico a arcar com R$ 350 mil referente a férias e salários não pagos.

Contas bancárias

Segundo o Notícias da TV, Mario César entregou as declarações de extratos e transferências das contas de seu pai. Nelas, constam transferências por pix de R$ 1 mil a R$ 3 mil feitos até quatro dias depois da morte do Velho Lobo.

Zagallo deixava seu dinheiro dividido em cinco contas, em quatro bancos diferentes: Banco Bradesco, que tinha R$ 19.565,94, Banco Itaú, onde ele mantinha conta corrente (R$ 21.694,69) e aplicações (R$ 159.692,49), Banco Santander (R$ 4.465,83), e Caixa Econômica Federal (R$ 316,45).

Esse valor, encontrado nas contas bancárias de Zagallo, no entanto, não representa a herança total. Isso porque não foram listados no documento os três imóveis que estão no nome do ex-jogador. Dois deles são apartamentos localizados em um condomínio na Barra da Tijuca; o outro é a mansão em Teresópolis, também no Rio, que está à venda por R$ 2 milhões.