"Uma guerreira", diz filho da escritora Roseana Murray

“Minha mãe está se recuperando muito bem. Sou leigo, mas acho que está até mais rápido do que poderia. A equipe aqui é fantástica e a gente se sente muito acolhido. Dentro deste momento difícil, eu só posso acreditar que está tudo ocorrendo da melhor maneira possível. Agradeço essa enorme corrente de amor que estamos recebendo aqui. Minha mãe está comendo, lúcida e fazendo projetos para daqui para frente. Não está pensando no que aconteceu... Ela é uma guerreira” disse o cozinheiro André Murray, 55.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

A escritora foi atacada por três pitbulls no última sexta-feira (5), no bairro Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ele perdeu um dos braços e uma das orelhas por conta da gravidade das mordidas, de acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, para onde ela foi levada.

Leia também:



Escritora Roseana Murray tem 'boa evolução do quadro clínico'

Escritora Roseana Murray perde braço e orelha após ser atacada por pitbulls

Escritora Roseana Murray é atacada por pitbulls e levada gravemente ferida para hospital em SG

Roseana foi levada de helicóptero, em estado grave, para o Heat, onde passou por cirurgia.

O tutor dos cachorros, que mora em uma casa vizinha, foi preso. Os animais foram levados para um lar temporário após ser feita a perícia no lugar do ataque.