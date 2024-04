Escritora Roseana Murray perde braço e orelha após ser atacada por pitbulls

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, que foi atacada por três pitbulls no começo da manhã desta sexta-feira (5), no bairro Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos, perdeu um dos braços e uma das orelhas por conta da gravidade das mordidas, de acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, para onde ela foi levada.

Segundo a comerciante Sandra Noleto, amiga de Roseana, durante o ataque, a escritora foi arrastada por pelo menos 5 metros e teve parte de um dos braços arrancado com as mordidas. Imagens feitas por moradores logo após o ataque mostram que a poetisa ficou com várias marcas de mordidas pelo corpo.

Leia mais

Escritora Roseana Murray é atacada por pitbulls e levada gravemente ferida para hospital em SG



Menina com câncer agressivo tem visto negado para fazer tratamento nos EUA



Roseana foi levada de helicóptero, em estado grave, para o Heat, onde passou por cirurgia. Até as 13h30, o procedimento não havia terminado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), ela teve graves ferimentos na cabeça e nos braços.



O tutor dos cachorros, que mora em uma casa vizinha, foi levado pela Polícia Militar para a delegacia de Saquarema, prestou depoimento e foi liberado em seguida. O nome do homem ainda não foi divulgado. Os animais foram levados para um lar temporário após ser feita a perícia no lugar do ataque.

Lei exige guia e focinheira em pitbull

Desde 2005, a lei estadual 4.597 determina que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só circulem por locais públicos, como ruas, praças, jardins e parques, sendo conduzidos por maiores de 18 anos, usando guias e focinheira apropriados.

O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema), que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais. Os animais ficarão em um abrigo da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema.

De acordo com dados do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), nas últimas três semanas 8 crianças e 2 idosos deram entrada na unidade atacados por cachorros.

Essas vítimas foram mordidas em Niterói, São Gonçalo, Magé, Araruama e Cachoeiras de Macacu. Duas crianças ainda continuam internadas. Ninguém morreu.

Lei do Pitbull

Autor da Lei do Pitbull, que abrange outros cães ferozes, o deputado estadual Carlos Minc (PSB/RJ) exige a punição do tutor dos cachorros e medidas preventivas da Prefeitura de Saquarema, para se evitar novos ataques.

Minc já promoveu muitas ações do Cumpra-se! de sua lei, que obriga o cão a ter coleira, focinheira, certificado de vacinação, de esterilização, e proíbe os donos de o levarem perto de escolas e praças com crianças pequenas. Além disso, as ações também indicam que os tutores, além das multas, são obrigados a ressarcir e a indenizar eventuais vítimas por danos morais e materiais.