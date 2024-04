Escritora Roseana Murray é atacada por pitbulls e levada gravemente ferida para hospital em SG

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por pitbulls na manhã desta sexta-feira (5), em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo as primeiras informações, ela estava se preparando para uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro do Gravatá, quando foi atacada por três cães da raça Pitbull.

“Ela tinha o hábito de ficar no portão. Gosta de ver o sol nascer. Esses cachorros foram trazidos por uma família que se mudou recentemente para uma casa ao lado da dela. Não há qualquer segurança para manter os animais ali. O muro é bem baixo e o ataque aconteceu após a fuga dos cachorros", disse um morador da região.



Ela foi socorrida pelo Quartel de Saquarema por volta das 6h13. Por conta das gravidades das lesões principalmente na cabeça e no braço, ela precisou ser e levada para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, com ajuda de um helicóptero da corporação.

O caso dela é considerado grave. A paciente foi avaliada por um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial. Ela foi levada com urgência para o centro cirúrgico.

Roseana

Roseana Murray nasceu no Rio de Janeiro e é formada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa, Universidade de Nancy.

Roseana | Foto: Divulgação

Começou a escrever poesia para crianças em 1980, com o livro "Fardo de Carinho", influência direta de "Ou isto ou aquilo", de Cecília Meireles. Murray já publicou mais de cem livros.

Recebeu por quatro vezes o Prêmio de Melhor Poesia pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Troféu APCA, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de melhor livro infantil e faz parte da Lista de Honra do I.B.B.Y.

Ela também participou da Flor, feira literária de Oeiras, um grande evento que acontece todos os anos para homenagear grandes escritores.