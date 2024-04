Escritora Roseana Murray tem 'boa evolução do quadro clínico'

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, tem 'boa evolução do quadro clínico'. É isso o que afirma o filho da poetisa, o cozinheiro André Murray, 55. Ele esteve nesta manhã no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, e agradeceu o atendimento prestado à paciente.

“Ela está bem e sendo muito bem tratada no hospital. Tem se recuperado bem, mas rápido do que eu esperava. Agradeço imensamente essa corrente gigante de orações e boas energias. Muito obrigado”, afirmou André.





A escritora foi atacada por três pitbulls no começo da manhã desta sexta-feira (5), no bairro Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos, perdeu um dos braços e uma das orelhas por conta da gravidade das mordidas, de acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, para onde ela foi levada.

Segundo a comerciante Sandra Noleto, amiga de Roseana, durante o ataque, a escritora foi arrastada por pelo menos 5 metros e teve parte de um dos braços arrancado com as mordidas. Imagens feitas por moradores logo após o ataque mostram que a poetisa ficou com várias marcas de mordidas pelo corpo.

Roseana foi levada de helicóptero, em estado grave, para o Heat, onde passou por cirurgia.

O tutor dos cachorros, que mora em uma casa vizinha, foi levado pela Polícia Militar para a delegacia de Saquarema, prestou depoimento e foi liberado em seguida. O nome do homem ainda não foi divulgado. Os animais foram levados para um lar temporário após ser feita a perícia no lugar do ataque.