Estado do Rio mantém decreto de epidemia de dengue

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) decidiu manter o decreto que declara epidemia de dengue no Estado do Rio de Janeiro. Após a Prefeitura da capital anunciar o fim do surto epidêmico pela doença no município do Rio nesta sexta (29), o Governo do Estado informou, nesta tarde, que o quadro da doença segue preocupante no balanço estadual e por isso vai manter o decreto, emitido em fevereiro.

De acordo com a SES-RJ, apesar da estabilização no número de casos na cidade do Rio e em outros municípios, os parâmetros epidemiológicos analisados pelos técnicos do órgão ainda apontam para uma alta incidência da doença nas cidades fluminenses. Na última atualização do boletim do Ministério da Saúde, atualizado na tarde desta sexta (29), o estado tem 169,5 mil casos prováveis de dengue, além de 72 mortes confirmadas.

A secretária de Saúde do estado, Cláudia Mello, comentou a decisão ."Nosso plano estadual de contingência da dengue e os parâmetros que utilizamos para avaliação da epidemia ainda não apontam para um resultado que nos permita dizer que estamos livres da epidemia. É fundamental que a população siga atenta aos cuidados para eliminação de focos do mosquito e também aos sinais e sintomas que possam surgir", destacou a secretária.



Até esta sexta (29), São Gonçalo e Niterói seguem sem registros de óbitos pela doença. O vírus da dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se proliferar em locais onde haja de água parada. Para prevenção, é recomendada limpeza ou descarte de objetos que possam concentrar água parada por muito tempo, como pneus, garrafas e vasos de planta.