Rio anuncia fim da epidemia de dengue

O foco da Secretaria Municipal de Saúde do Rio será a vacinação contra a gripe Influenza - Foto: Agência Brasil

O município do Rio de Janeiro anunciou, nesta sexta-feira (29), o fim da epidemia da dengue, em função da queda do número de casos e melhoria da situação.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que os polos de atendimento a pacientes com dengue ou suspeita da doença começaram a ficar esvaziados e, por isso, seu funcionamento será encerrado.

A partir de agora, o foco da Secretaria Municipal de Saúde do Rio será a vacinação contra a gripe Influenza.



“O número de casos de dengue na cidade do Rio de Janeiro caiu muito. A gente tem menos de 500 casos por dia e os polos de atendimento já começam a ficar muito vazios”, afirmou o secretário à GloboNews.

“A gente teve uma epidemia na cidade do Rio de Janeiro que gerou 7 mortos. Foram quase 100 mil casos da doença, mas, felizmente, foi a menor taxa de letalidade da nossa história”, completou.

Ainda assim, as autoridades alertam para que a população mantenha os cuidados com a prevenção de focos do mosquito Aedes aegypti, pois casos ainda podem ocorrer.