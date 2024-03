Número de empregados com carteira assinada bate recorde no Brasil; desemprego também cresce

O número de desempregados no Brasil cresceu entre os últimos meses de dezembro e fevereiro, conforme indica o resultado de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quinta-feira (28). Apesar disso, o país também teve, no mesmo trimestre, o maior número de profissionais formais com carteira de trabalho assinada no setor privado desde 2012.

Segundo o levantamento foram registrados 37,995 milhões de empregados CLT, maior número na a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. O número já vinha crescendo nos últimos semestres e indicam estabilidade no setor, segundo o IBGE.

Ao mesmo tempo, o trimestre terminou com o índice de desemprego em 7,8% - taxa um pouco maior do que os 7,5% do trimestre anterior. Apesar disso, comparado aos números do mesmo período no ano passado, o resultado é melhor, já que, no trimestre encerrado em fevereiro de 2023, o Brasil havia chegado a 8,6% de desemprego.



Outro valor que mudou na última pesquisa foi o de trabalhadores informais no país; o total foi de 39,4 milhões no trimestre anterior para 38,8 milhões entre dezembro do ano passado e o fevereiro deste ano. A Pnad Contínua é realizada trimestralmente pelo IBGE em diferentes cidades ao redor do país.