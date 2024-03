Prefeitura de Maricá oferece vagas em cursos de qualificação profissional pela Firjan

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para vários cursos de qualificação profissional que são ofertados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) SESI/SENAI. A iniciativa visa a inclusão social dos assistidos pelas secretarias de Políticas Inclusivas e Políticas e Defesa do Direito das Mulheres, que se encontram em ampla vulnerabilidade.

"O programa “Seu futuro começa agora” proporciona aos nossos munícipes mais vulneráveis oportunidades de formação profissionalizante. Nós da Secretaria de Políticas Inclusivas agradecemos aos nossos parceiros de governo que nos ajudam a consolidar esse benefício. Esse avanço inovador será fundamental para conquista de direitos e cidadania daqueles que mais necessitam", explica o secretário de Políticas Inclusivas, Clauder Peres.

As aulas para os cursos de Técnicas de Execução de Revestimentos com Placas Cerâmicas; Técnicas de Pinturas em Alvenaria; Instalações Hidráulicas Prediais; Operador de Sistemas Computacionais em Rede; Desenvolvedor de Aplicativos; Confeccionador de Lingerie e Moda Praia; Modelagem e Encaixe no Sistema Audaces (Básico) e Modelagem Computadorizada Avançada Moda Íntima Fitness e Praia serão ministradas na sede da Secretaria de Políticas Inclusivas, em módulo escolar instalado pela Secretaria de Educação.

As inscrições também acontecem na sede da Secretaria de Políticas Inclusivas que fica na Rua Antônio Vieira Sobrinho, nº 333, no Parque Eldorado, entre os dias 1º/04 e 05/04, das 8h às 17h. É necessário apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Mais informações pelo telefone (21) 97116-9511.