Chuvas: fim de semana terminou com quase 600 desabrigados no Rio

Bombeiros registaram 8 óbitos e 140 vítimas resgatadas com vida - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Bombeiros registaram 8 óbitos e 140 vítimas resgatadas com vida - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

As fortes chuvas em todos o estado do Rio de Janeiro entre a noite da última quinta (21) e este domingo (24) obrigaram 767 pessoas a deixar suas residências, de acordo com um balanço divulgado pelo Governo do Estado. A maior parte delas ficou desabrigada por conta dos temporais, que também deixaram pelo menos oito mortos. Algumas cidades permanecem em estágio de atenção nesta segunda-feira (25).

Segundo o resumo, entre as pessoas que estão fora de casa por causa da chuva, 595 estão desabrigadas - ou seja, pessoas que perderam a casa e precisaram ser acolhidas em um abrigo público. As 173 restantes estão desalojadas; pessoas que não necessariamente perderam seus imóveis, mas que precisaram sair de casa e estão abrigadas com familiares ou amigos.

Leia também:

➢ Colisão entre carro e caminhão deixa um jovem morto em Niterói

➢ Milícia de Rio das Pedras forneceu arma usada para matar Marielle e Anderson

As mortes foram registradas em Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias e Arraial do Cabo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 140 vítimas também foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros em ocorrências relacionadas às chuvas. De acordo com Governo, 10.032 insumos - que incluem kits de alimentação e higiene -foram distribuídos entre vítimas das chuvas ao longo dos últimos dias.

Nesta segunda (25), o Estado registrou menos chuvas, mas alguns municípios seguem em estágio de alerta. A Região Serrana, mais impactada por deslizamentos de terra, segue sendo acompanhada pela Defesa Civil. O sistema Alerta de Cheias, do Instituto Nacional do Ambiente (Inea-RJ) cita Duque de Caxias e Macaé como os estados em situação mais preocupante, apesar de registrar poucas chuvas no estado.

De acordo com a última atualização do mesmo sistema, São Gonçalo, Niterói e Maricá estão ente os municípios em situação de atenção - estágio mais brando que o de alerta, mas ainda de observação moderada.