Colisão entre carro e caminhão deixa um jovem morto em Niterói

No impacto, o jovem teria sido arremessado para debaixo do veículo - Foto: Reprodução

Um jovem de 23 anos morreu após o carro em que ele estava colidir contra um caminhão na Estrada Viçoso Jardim, no final da tarde deste domingo (24), no Viçoso Jardim, em Niterói.

Segundo testemunhas, o carro de passeio que o jovem dirigia teria tentado ultrapassar um ônibus, e, durante a tentativa, colidiu de frente com um caminhão. No impacto, ele teria sido arremessado para debaixo do veículo. Ele morreu na hora.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.