Chuvas: Espírito Santo chega a 1,2 mil desalojados

Pelo menos 1.205 pessoas ficaram desalojadas por conta de acidentes decorrentes das fortes chuvas deste fim de semana no Espírito Santo, estado vizinho ao Rio que também recebeu fortes temporais nestas sexta (22) e sábado (23). No Rio de Janeiro, o número total de desalojados ainda não foi confirmado; o Governo do Estado confirmou pelo menos 520 só em Petrópolis, além de oito óbitos no estado.

Diferente do RJ, o ES não registrou mortos ou feridos até a tarde deste sábado (23). Apesar disso, o número de desalojados atendidos em abrigos do estado ultrapassou o 1,2 mil e segue sendo contabilizado pelo Governo do Estado. O município mais afetado é um dos que faz fronteira com o Rio: Bom Jesus do Norte, que recebeu mais de 200 mm de chuva e apresentou alto índice de deslizamentos.

No Rio, as cidades mais afetadas foram Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana. No primeiro, os deslizamentos provocados pelos fortes temporais da noite desta sexta (22) e madrugada deste sábado (23) deixaram 520 desalojados, além dos quatro mortos encontrados pelo Corpo de Bombeiros. Os números foram confirmados pelo governador Cláudio Castro no início da tarde. O Governo ainda não totalizou o número de desalojados em outros municípios.



Dois menores foram encontrados mortos em Teresópolis. Além disso, o estado também registrou óbitos em Arraial do Cabo e Duque de Caxias.

"Seria errado da nossa parte falar que a pior parte passou. Nessas regiões [Metropolitana e Serrana], a maior chuva, teoricamente, passou, mas temos que estar ainda em um grau elevado de atenção, porque ainda podem acontecer deslizamentos, desabamentos, sobretudo por causa do acumulado de chuvas", afirmou Castro sobre as chuvas. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem atuando em todo o estado.