Chuvas: São Gonçalo segue em estágio de atenção

SG está em alerta para as chuvas que caem na região - Foto: Divulgação/Agência Brasil

SG está em alerta para as chuvas que caem na região - Foto: Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de São Gonçalo informa que, por conta da constante chuva que atinge o município desde a manhã desta sexta-feira (22), quatro ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil do município. Não há registro de feridos. A cidade segue em estágio de atenção.



Até o início da noite desta sexta-feira, não houve acionamento de sirenes, portanto, nenhum ponto de apoio foi aberto. Segundo os índices pluviométricos registrados na cidade nas últimas 24 horas, o maior registro de chuvas no município ocorreu no bairro Boa Vista, com 110.2 milímetros.

Os bairros com maiores índices pluviométricos registrados nas últimas 24 horas foram:



. Boa Vista 110.2 mm



. Gradim 1 Pontal: 95.8 mm

. Eng. Peq 2: 89.6 mm

. Eng. Pequeno 4: 85.6 mm

. Novo México: 76.2 mm

. Tenente Jardim: 70.8 mm

. Sete Pontes 1: 61.2 mm

. Arsenal: 60 mm

Até o final da tarde desta sexta-feira (22), foram registradas quatro ocorrências no município. Todas foram atendidas por equipes da Defesa Civil de São Gonçalo, sendo elas:



. Remoção de um morador acamado, no bairro Trindade;

. Desabamento de muro, no bairro Boa Vista;

. Desabamento de imóvel, em Santa Izabel;



. Ameaça de queda de árvore, no Anaia Pequeno.



Equipes da Defesa Civil seguem de prontidão, com plantões de 24 horas, para atender possíveis ocorrências. Em casos de emergência, ligue 199.