Ex-marido de Naiara Azevedo é indiciado por lesão corporal

O ex-marido da cantora Naiara Azevedo, Raphael Alves Cabral, foi indiciado por lesão corporal e violência psicológica. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Goiás nesta segunda-feira (04). Casado com a artista entre 2016 e 2021, o empresário é acusado de ter agredido e ameaçado a intérprete de "50 reais" no ano passado, quando já não estava mais casado com ela.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial foi "remetido ao Poder Judiciário no dia 22 de fevereiro". Nele, constam registros em imagem, depoimentos de testemunhas e o laudo do exame de corpo de delito que indicam que ele de fato agrediu Naiara. O processo está tramitando em segredo de Justiça e, até a tarde desta segunda (04), Rapahel não havia comentado o indiciamento.

Segundo relatos, Raphael, que também foi empresário da artista, teria um histórico de episódios de violência psicológica contra a artista durante os anos de matrimônio. Eles se divorciaram em 2021, mas mantiveram parte do vínculo profissional e do contato. O episódio de agressão física teria acontecido em julho de 2023, após uma discussão.

Segundo relato, além de agredí-la, o empresário teria ameaçado Naiara: "Vou acabar com a sua vida, com a sua carreira e você nunca mais vai me ver". A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia segue analisando o caso, que aguarda desenrolar judicial.