Naiara Azevedo revela não ter acesso às suas contas bancárias; dinheiro é controlado pelo ex-marido

Em participação no Fantástico, programa da TV Globo, neste domingo (3), a cantora Naiara Azevedo abriu o jogo sobre as acusações de agressão que fez contra seu ex-marido, Rafael Cabral.

Na última quinta-feira (30), a artista foi a uma delegacia para denunciar o ex-companheiro por agressão, ameaça e violência patrimonial.

A cantora de sertanejo afirma que chegou a faturar R$7 milhões mensalmente no início da carreira, mas só recebia R$1 mil desse dinheiro, menos de 0,2% desse valor. Naiara não tinha acesso à sua conta bancária, e quando pedia mais dinheiro ao marido, que também era seu empresário, ele dizia que não era necessário. "Sabe o que era falado para mim? 'Mas você quer dinheiro para que? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga... Sua despensa está cheia'", contou Naiara para o Fantástico.

O início da carreira de Naiara foi em 2016-2017, e até o momento presente, ela ainda não tem acesso às contas bancárias, e elas são gerenciadas pelo ex-marido e sua família.

A sertaneja revelou que teme por sua vida, pois Rafael fez um seguro de vida muito alto no nome da cantora, e colocou a si mesmo como beneficiário.

Rafael agrediu Naiara no dia 7 de julho deste ano, durante uma discussão. Segundo ela, o homem puxou sua orelha, seus cabelos e a socou na mão direita. Além da agressão, o ex-marido também ameaçou a artista, dizendo que iria acabar com a carreira dela e com sua vida.

Um vídeo gravado pela cantora após ser agredida mostra Rafael dando um tapa em seu celular para parar a gravação.

O relacionamento de Naiara e Rafael durou 10 anos.