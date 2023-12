Naiara Azevedo revela detalhes sobre denúncia contra ex-marido e aconselha outras vítimas

A cantora Naiara Azevedo foi ao programa "Encontro com Patrícia Poeta" nesta sexta-feira (22), e revelou seus sentimentos e mais detalhes por trás da sua denúncia contra o ex-marido, Rafael Alves Cabral, por violência física, psicológica e patrimonial.

A cantora contou que, quando foi a Delegacia da Mulher, não tinha intenção de denunciar todas as agressões do marido, e queria falar apenas sobre a violência patrimonial. Ela relata que, ao conversar com a delegada, acabou revelando tudo. " Eu, na verdade, guardei tudo isso, por muitos anos, foram 10 de relação, porque eu nunca, de fato, quis deixar uma imagem negativa sobre o meu ex-marido. Até porque respeito muito a família. Ele tem uma filha de 15 anos. Eu tenho pai. Quis sempre preservar a imagem positiva, só que chega uma hora que não dá mais", relatou a sertaneja.

Naiara conta ter sido abusada psicologicamente por anos, e Rafael dizia que a família dela não a amava e que a carreira dela estaria acabada se não fosse por ele. "Sempre havia represálias quando a gente se separava. Chegavam diversos boletos, cortes no meu orçamento. Para dizer 'Quero ver você se virar sozinha'. Inclusive estou passando por diversas agora", desabafou.

A artista relata que, contrário do que o ex-marido afirma, o único patrimônio que ela tem em seu nome é sua casa, financiada pelo Governo. "Ele deu uma entrevista falando que dava 100% de tudo a mim. 100% que ele quer dar para mim é 100% de nada ou de dívidas", revelou.

A ex-BBB ainda conta que foi pressionada a assinar uma procuração e, a partir dela, várias empresas foram criadas em seu nome e muitas dívidas foram acumuladas. "Prefiro que tudo se resolva na justiça", finalizou.

Apesar de tudo, Naiara revela estar feliz e focada em seu trabalho. "Sou dona e proprietária da minha história e escolho estar onde quiser. Quero estar no palco, quero estar com meus fãs, dar seguimento ao meu trabalho ser mais ativa do que nunca nos meus negócios. Que fique de ensinamentos. No primeiro show que fiz depois disso acontecer, eu disse aos meus fãs: 'Não entregue sua vida nas mãos de ninguém'", encerrou Naiara.