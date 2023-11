Naiara Azevedo denuncia ex-marido por violência doméstica

Naiara é a voz por trás dos hits 'Ex do seu atual' e 'Avisa que eu cheguei' - Foto: Reprodução

Naiara é a voz por trás dos hits 'Ex do seu atual' e 'Avisa que eu cheguei' - Foto: Reprodução

Em Goiânia, a cantora do hit '50 reais' Naiara Azevedo foi à Polícia Civil para fazer uma denúncia de violência doméstica contra o ex-marido. A ex-participante do BBB esteve no local por volta de 1h, de acordo com um agente da Central de Flagrantes, e foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (DEAM).

A artista contou a Polícia que foi agredida e ameaçada, e que seu ex-marido disse que iria acabar com a sua carreira e com a sua vida. Segundo o boletim de ocorrência, o homem também cometeu injúria contra ela. A agressão aconteceu em junho. No documento, ela ainda relata que a última ameaça aconteceu no dia 7 de julho deste ano.

Naiara manteve um relacionamento por 10 anos com o ex-marido, Rafael Alves Cabral.

Rafael era empresário da sertaneja e eles continuaram sócios após separação, em 2021 | Foto: Reprodução

A Polícia Civil informou, em nota, que as medidas de investigação já estão sendo tomadas conforme o previsto na Lei Maria da Penha.

A assessoria da cantora, quando procurada, confirmou que Naiara foi à delegacia, mas se limitou a dizer que o caso estava correndo em sigilo na Justiça.