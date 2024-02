STJ confirma data do julgamento de Robinho

O Superior Tribunal de Justiça confirmou o julgamento do ex-jogador Robinho para o próximo dia 19 de março. Ele foi condenado em última instância, na Itália, a 9 anos de prisão por estupro, em 2020. Porém, Robinho deixou o país e veio para o Brasil. Ele está em liberdade, pois não há extradição de cidadãos brasileiros para outros países.

O relator do caso é o ministro Francisco Falcão. O parecer deverá ser dado por um colegiado com 15 magistrados, e, caso a maioria deles seja favorável, o ex-atleta poderá cumprir a pena de prisão em regime fechado no Brasil.

Leia mais

➢Carro colide contra grade de proteção e pega fogo na BR-101 em São Gonçalo; vídeo

➢ Secretaria de Saúde lança checklist para eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue

O ex-jogador, que mora em Santos, no litoral paulista, anunciou a aposentadoria em 2022. Na última terça-feira (27), ele visitou o CT do Santos, onde participou de um churrasco com jogadores. Em entrevista à CNN, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, minimizou a visita do jogador ao clube.



Extradição

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Ministério Público já defenderam que a pena seja homologada e Robinho a cumpra no Brasil. Segundo a PGR, todos os pressupostos legais e regimentais adotados pelo Brasil para o prosseguimento da transferência de execução penal foram cumpridos.