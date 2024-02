Secretaria de Saúde lança checklist para eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue

Com mais de 75 mil casos prováveis de dengue em todo estado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) segue reforçando a necessidade de conscientizar a população para eliminar os possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Para isso, dentro da campanha “10 minutos salvam vidas”, a SES-RJ lançou um checklist com a finalidade de ajudar a identificar os locais onde o mosquito costuma colocar seus ovos.

No material informativo, disponibilizado no site da campanha, desenhos com os lugares onde as larvas do mosquito possam estar são representados junto com círculos que podem ser marcados para sinalizar que o local já foi vistoriado. Caixas d’água, vasos de planta, pneus, ralos, gavetas de geladeira e piscinas são alguns dos ambientes que precisam ser inspecionados.

Além do checklist, no endereço: http://www.10minutossalvamvidas.rj.gov.br, os internautas podem encontrar as informações sobre a eliminação do mosquito da dengue, como se proteger com uso de repelente e mosquiteiro, ser um agente de mobilização é multiplicar de esforços no controle da doença, além de baixar material gratuito da campanha.

Números da dengue

Segundo o Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde, atualizado pela última vez na tarde desta terça-feira (27), já são cerca de 75.804 casos prováveis de dengue em todo o estado.

Em números absolutos, o Rio de Janeiro fica atrás apenas de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Paraná. Já em relação à incidência da doença, o estado fica em 7º lugar no País e em 3º na região Sudeste.

O Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou epidemia de dengue no estado na última quarta-feira (21).