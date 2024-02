Carro colide contra grade de proteção e pega fogo na BR-101 em São Gonçalo; vídeo

Um carro colidiu contra a grade de proteção da BR-101 e pegou fogo na altura do Gradim, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (28). Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos.

O incidente aconteceu no km 317 Sul, no sentido Niterói. Além da Arteris, concessionária que administra a via, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros trabalham no atendimento à ocorrência.

A pista onde ocorreu o incêndio segue interditada por motivos de segurança, com retenção a partir do km 313 (altura do Boa Vista). Já a pista no sentido São Gonçalo não apresenta bloqueios, mas há retenção a partir da Avenida do Contorno, devido aos curiosos.

Incidente aconteceu na pista sentido Niterói Reprodução