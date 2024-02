Vira-lata com bilhete especial devolve sorriso a homem que tentava superar perda de cadela de 16 anos

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra a filha presenteando o pai com um filhote vira-lata em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. As imagens comoveram internautas, alcançando mais de um milhão de visualizações em pouco tempo.

A história emocionante começou bem antes da chegada do presente para o mecânico Edimilson do Couto.

Ele e sua cadelinha Clarinha construíram uma relação forte de amor durante 16 anos. Porém, em outubro do ano passado, Clarinha, que estava sempre presente nos principais momentos da família, veio a falecer.

Desde então, Edimilson tentava superar essa perda. Foi aí que entrou a ideia da família de presenteá-lo com uma filhotinha de vira-lata.



“Minha mãe ficou até pensando se iria mesmo pegar a cachorrinha nova porque ainda era recente a perda, né! Estávamos com medo da reação dele, mas a gente acabou vendo que foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado”, contou Juliana, filha de Edimilson.

Juliana explicou ainda que o plano de fazer a surpresa começou ainda em dezembro.

“Minha amiga enviou fotos da ninhada que a cachorrinha do irmão dela tinha tido. Aí nós esperamos os bichinhos desmamarem. Esperamos mais um mês e presenteamos meu pai com a Serena. O aniversário dele foi no dia 12 de janeiro, numa sexta, e entregamos a Serena no domingo”, disse filha de Edimilson em entrevista ao g1.

A caixa de papelão e o bilhete

Serena foi entregue dentro de uma caixa de papelão, que tinha uma cartinha. Uma mensagem da entrega do presente em nome da própria cachorra Clarinha, narrada pela filha Jéssica. Edimilson não segurou a emoção, como mostrado no vídeo.

“Foi muito emocionante. Em um primeiro momento, eu não queria. Eu estava sofrendo. Tinha só dois meses que eu havia perdido a Clarinha. Mas foi uma emoção muito forte quando eu vi aquela pequenininha ali… e já me apaixonei de novo”, contou Edimilson.

Confira abaixo a íntegra do bilhete lido pela filha de Edimilson:

"Oi, pai! Sou a Clarinha! Sei o quanto eu estou fazendo falta aí com vocês e sei também que ainda sentem a minha presença por toda parte. Saiba que eu estarei sempre com vocês.

Hoje estou aqui para agradecer por todo amor que me deu nos anos que estive aí. Quero dizer que eu tinha a melhor vida possível. Eu amava tudo ao lado de vocês. Hoje, em forma de agradecimento, eu enviei um anjo... Expliquei que ela terá o amor mais puro do mundo estando ao lado de vocês, que ela será a minha extensão aí na terra.

Saiba que te amo e eu estarei sempre ao seu lado".