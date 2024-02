Ano letivo começa nas Escolas Municipais de SG com apresentação teatral sobre meio ambiente e saneamento básico

O ano letivo para cerca de 800 alunos da rede pública de ensino de São Gonçalo está começando recheado de aprendizado, alegria, interatividade e inclusão. Isso porque a Águas do Rio está levando, neste mês de fevereiro, o espetáculo "Cuidando das Águas do Rio".

A peça, que tem uma linguagem descontraída e muita música, apresenta temas importantes sobre a preservação do meio ambiente e saneamento básico. O projeto conta com a parceria da Secretaria de Educação do município e a comunidade local, é patrocinado pela concessionária e pelo Instituto Aegea, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, além de ser uma realização da Associação Cultural Lona na Lua, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Para a gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Simony Dias, esse é apenas um dos projetos que será levado para o município em 2024, e a mensagem apresentada no espetáculo é promover a transformação nas áreas em que concessionária atua.



"Queremos mostrar como cuidar do meio ambiente e tratar o esgoto evitam diversos problemas e doenças, influenciando diretamente na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Acreditamos que a chave dessa mudança começa pelas crianças, que serão multiplicadores levando o conhecimento para suas casas, comunidades e amigos ", afirmou.

A ação também visa promover acessibilidade e inclusão. Durante os 50 minutos de encenação, o espetáculo conta com a participação de uma intérprete de libras que transmite todo o conteúdo.

"A peça está atraindo a atenção da garotada. É um espetáculo inclusivo e para todos! As crianças estão interagindo e entendendo a temática, que é passada de forma lúdica e positiva", ressaltou a orientadora Pedagógica da Escola Municipal Professora Marlucy Salles de Almeida, Selma Oliveira.

Já a aluna do 5° ano, Valentina Neves, disse que a atração garantiu que aprendesse importantes lições: “A partir de agora, vou cuidar do meio ambiente, não vou jogar lixo no mar e nem no esgoto. Lixo é sempre na lixeira!"

Para o Secretário Municipal de Educação de São Gonçalo, Maurício Nascimento, o trabalho desenvolvido de forma conjunta com a concessionária vem ao encontro do que é aplicado nas escolas do município. “Esse movimento fortalece ainda mais o que é ensinado na comunidade escolar. O teatro é uma ótima estratégia para prender a atenção dos pequenos, porque é passado de forma lúdica. Abrir as portas das escolas para este tipo de ação é positivo para todos. Moradores, natureza e município ganham!", reforçou.

O espetáculo, que ficará em São Gonçalo até o dia 27 de fevereiro, vem se apresentando na Escola Malucy Salles, no Trindade; na Escola Municipal Maria Dias, no Porto Novo; na Escola Municipal Valéria de Mattos Fontes, no Boa Vista; e no Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no Boaçu. Logo após, o grupo teatral percorrerá as instituições de ensino das cidades de Magé e Aperibé.