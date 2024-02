Vasco demite influenciador que defendeu Daniel Alves; Entenda!

O empresário e influenciador Eduardo Semblano, conhecido como 'Fui Clear', foi demitido do cargo de coordenador do Fut7 do Vasco após declarações defendendo Daniel Alves no caso de estupro. Pedrinho, presidente do clube carioca, foi quem tomou a decisão.

Durante o programa “3 na Área”, o influenciador afirmou não acreditar que Daniel Alves seja culpado pelo crime de estupro.

“A justiça espanhola condenou o Daniel. Eu acho que ele não fez. É a minha opinião, mas pouco importa a minha opinião. Só me posicionando para quem cobrou. Me permito sempre a dúvida nesses casos, principalmente envolvendo jogador de futebol, até de basquete, pessoas muito poderosas. Ao mesmo tempo que se acha o dono do mundo existe um outro cartel de golpes enorme”, opinou 'Fui Clear'.

Sentença de Daniel Alves



Além da condenação a 4 anos e 6 meses de prisão, Daniel Alves deverá cumprir outras obrigações estabelecidas na leitura da sua sentença.

O brasileiro deverá cumprir pena de 5 anos de liberdade supervisionada após o cumprimento integral do tempo de prisão em regime fechado, previsto em sua sentença.