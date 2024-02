Onde está Mauro? Morador de Niterói segue desaparecido

Segue desaparecido o niteroiense Mauro Gomes Aguiar, de 36 anos, que sumiu após sair de casa na manhã do último dia 14 de fevereiro. Segundo Maria Eliza "Lígia", mãe de Mauro, de 58 anos, a família não teve qualquer atualização ou informações novas que pudessem levar ao paradeiro do filho, que enfrenta um quadro de esquizofrenia.

Mauro vive no Morro do Preventório, em Charitas, com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo. Um dia antes de desaparecer, ele havia se chateado com uma discussão entre familiares. No dia seguinte, sua mãe precisou sair de casa rapidamente no início da manhã e Mauro deixou a residência antes dela retornar, sem levar documentos pessoais.

"Eu estou desesperada. Dias sem comer direito, sem dormir. Essa falta de informação é o que me deixa desestabilizada. Já passei por tudo quanto é lugar de Niterói, São Gonçalo. Eu, minha família, amigos, estamos procurando e nada", desabafou a mãe. O caso foi registrado inicialmente na 79ª DP (Jurujuba); a Polícia Civil investiga o caso.



A família pede que pessoas com informações a respeito do paradeiro entrem em contato através do número (21) 97145-2630.