Homem que devia pensão alimentícia é preso com carro clonado em Niterói

Um homem foi preso ontem (18) com um carro modelo Honda HRV, no bairro Cafubá, em Niterói, por agentes do Programa Segurança Presente Niterói. O veículo era clonado e o motorista tinha um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia, além de antecedentes por lesão corporal.

Ele foi abordado pelos policiais na Rua Francisco da Cruz Nunes, sentido Cafubá, após denúncias. Os agentes constataram que a placa do veículo era clonada e o carro teria sido roubado na região central do Rio de Janeiro, área da 18ªDP.

O homem de 40 anos foi levado para a Central de Flagrantes da 76ªDP, no Centro de Niterói, onde ficará à disposição da Justiça. O veículo foi recuperado.

