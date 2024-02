Morador da Lagoinha desaparece em São Gonçalo

Um morador do bairro Lagoinha, em São Gonçalo, está desaparecido há mais de uma semana. Elias Antônio da Silva, de 47 anos, desapareceu no Domingo de Carnaval (11) enquanto estava a caminho do Rio do Ouro. Ele chegou a ser visto no bairro alguns dias depois, na quarta-feira (14), mas não foi encontrado pelos familiares, que seguem buscando seu paradeiro.

Elias estava na casa da irmã em Itaipu, Niterói. Ele saiu de lá em direção a casa de outra familiar no Rio do Ouro, mas não retornou. Na Quarta de Cinzas, o marido da sobrinha de Elias o viu na Estrada Engenho do Roçado, no Rio do Ouro. "Meu marido viu ele no ponto final do 08, só que ele [meu marido] estava no ônibus. Quando fomos lá ver, não encontramos. E desde então nada, parece que evaporou", conta Lidiane Fragoso, de 34 anos, sobrinha do desaparecido.

Pernambucano que vive em SG há décadas, Elias vinha enfrentando episódio de desorientação por conta do vício em álcool e drogas, segundo a sobrinha. Antes de desaparecer, ele teria aceitado procurar por reabilitação em breve.



"Ele está um pouco 'surtado', parece que está fora de si. Mas ele não é isso sempre; a gente que conhece, sabe que ele é um cara carinhoso, sempre presente, um tio incrível. Mesmo com as 'doideiras' dele, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa", conta Lidiane. "Independente das suas falhas pessoais, sempre foi um homem trabalhador e quem conhece de verdade sabe o coração gigante que ele tem".

Desde que iniciaram as buscas, a família chegou a receber relatos de populares que afirmam ter visto Elias. Até o momento, porém, nenhuma das informações foi confirmada e eles ainda não tem detalhes precisos sobre o paradeiro. "Teve gente que disse que deu carona para ele, que levaram para o Alcântara, mas até então são só boatos. Nós vamos lá, procuramos, mas a gente não encontra nem rastros, não encontra nada", desabafa a sobrinha.

A família pede que qualquer pessoa com informações a respeito do paradeiro de Elias entre em contato através do número (21) 99030-5927.