Família procura por morador do Preventório desaparecido

Família pede que pessoas com informações entrem em contato com 21 97145-2630 - Foto: Reprodução

Um morador do Morro do Preventório, em Charitas, Niterói, está desaparecido. Mauro Gomes Aguiar, de 36 anos, saiu de casa na manhã desta quarta-feira (14) sem documentos e não retornou ou fez qualquer contato com familiares desde então. A família busca pelo paradeiro de homem, que enfrenta um quadro de esquizofrenia.

Segundo a mãe de Mauro - Maria Eliza Gomes, de 58 anos, conhecida pelo apelido Lígia -, o filho nunca ficou fora de casa sem dar retorno. Apesar do distúrbio esquizofrênico, ele não costuma passar por episódios de desorientação. "É um garoto muito calmo, muito tranquilo. Ele é uma pessoa super lúcida, inteligente e não costuma ter surtos, mas acho que ele pode ter 'estourado' de alguma forma", explicou a mãe.

De acordo com Lígia, o filho tinha ficado um pouco chateado com uma discussão entre familiares no dia anterior. Na manhã seguinte, por volta das 8h30, ele saiu de casa sem que seus familiares o vissem. "Saiu de casa só com a roupa do corpo, sem levar dinheiro, nem documento. E até agora nada. Eu estou procurando, não sei mais a quem perguntar", desabafa Lígia.



A família registrou a ocorrência na 79ª DP (Jurujuba), que está investigando o caso. Lígia pede que qualquer pessoa com informações a respeito do possível paradeiro de Mauro entre em contato com a família através do telefone 21 97145-2630.