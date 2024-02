Moradora da Mangueira pede ajuda para encontrar pássaro desaparecido

Uma moradora do bairro da Mangueira, em São Gonçalo, pede ajuda para reencontrar a periquita de estimação desaparecida desde a noite do último sábado (10), no mesmo bairro.

Vivi ainda é filhote, tem apenas três meses, e sumiu por volta das 20h do sábado de Carnaval, nas imediações da região da Travessa Henrique Neto e Travessa das Flores. O pássaro fêmea é uma Ring Neck do tipo SkyBlue Turquesa, registrada pelo Ibama.

"Ela tem uma anilha azul, o bico laranja e adora banana. Estamos procurando por tudo. Ela é apegadíssima comigo. O 'irmão' dela tá em completo desespero", conta Yasmin, uma de suas tutoras.

Pássaro fêmea tem anilha azul perto da pata | Foto: Arquivo Pessoal

Caso tenha informações que possa ajudar a família a encontrar seu pet, entre em contato pelo número: (21) 99830-0305 [Yasmin].