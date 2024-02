Suspeito é preso por furto em 4° dia de ações de Carnaval no Rio

Agentes apreenderam cerca de mil bebidas que seriam vendidas ilegalmente - Foto: Fábio Costa/Prefeitura do Rio

Agentes apreenderam cerca de mil bebidas que seriam vendidas ilegalmente - Foto: Fábio Costa/Prefeitura do Rio

Um suspeito foi preso por furto e outro por tirar fotografias das partes íntimas de foliãs nesta segunda-feira (12), quarto dia de ações de Carnaval da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) no entorno da Marquês de Sapucaí e nos blocos de rua da capital.

Segundo o Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM), um homem acusado de furtar visitantes na entrada do Sambódromo foi capturado por guardas municipais e levado para a 6ª DP (Cidade Nova). Enquanto isso, na 9ª DP (Catete), foi detido um outro suspeito, acusado por um casal de tentar fazer fotos das partes íntimas de mulheres em um bloco de rua. O caso está foi investigado pela unidade.

No total, os agentes participaram de 12 intervenções em confusões em desfiles de blocos e 22 auxílios em situações de emergência, como mal súbito. Também foram apreendidas cerca de mil bebidas diversas que seriam vendidas ilegalmente, sendo 100 em garrafas de vidro, além de cinco armas brancas e 13 botijões de gás.

Foram aplicadas 674 multas de trânsito, com 48 remoções por estacionamento irregular, além de duas vans piratas. As fiscalizações de táxis e veículos de aplicativos registram aproximadamente 200 abordagens, com 49 autuações.