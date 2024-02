Mais de 100 carros são multados próximo à Sapucaí em 1º dia de Carnaval

O primeiro dia de operação do Carnaval no entorno do Sambódromo teve de mil produtos irregulares apreendidos. A noite de sexta (09) e madrugada deste sábado (10) foi marcado por multas e apreensões nos arredores da Marquês de Sapucaí, que recebeu uma ação especial da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio).

Segundo os órgão, foram apreendidas 180 garrafas de bebida, 56 maços de cigarro irregulares. Além disso, 57 estruturas, de médio e grande porte, foram retidas, assim como três motos elétricas, dois botijões de gás, uma churrasqueira, cadeiras, bancos, utensílios de cozinha e quatro armas brancas.

Durante a operação de ordenamento do trânsito, 106 multas foram aplicadas, com ao menos 35 veículos removidos. Já os agentes de táxis abordaram 214 profissionais e multaram 27. Nos bolsões de táxi, a tabela com a estimativa de preços está disponível para todos os passageiros consultarem o valores.



Foram registradas, ainda, duas prisões de cambistas pelos guardas dos Grupamentos de Operações Especiais (GOE) e Tático Móvel (GTM). Ambos foram capturados no entorno do Sambódromo e, com um deles, os guardas encontraram dez ingressos. As equipes da GM-Rio também registraram a intervenção em cinco confusões.

As ações da Seop e da GM-Rio também se estenderam pelas atividades do Carnaval de rua nesta sexta-feira (09). Um adolescente acusado de furtar um celular foi apreendido durante o desfile do bloco Bancários, no Centro do Rio. Foram registrados também dois auxílios em situações emergenciais e um caso de criança perdida.