Carnaval 2024: duas pessoas são detidas em segundo dia de operações na Sapucaí

Além da Sapucaí, agentes também fiscalizaram saída de blocos de rua no Rio - Foto: Fábio Costa/Prefeitura do Rio

Duas pessoas foram detidas em flagrante e cerca de 800 bebidas vendidas ilegalmente foram apreendidas na noite do último sábado (10) e madrugada deste domingo (11), no segundo dia de operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) no entorno do Sambódromo.

De acordo com a Prefeitura, um homem, de 30 anos, foi preso acusado de furtar o cordão de ouro de uma foliã durante o desfile do Bloco Bola Preta, no Centro. O acessório foi encontrado com ele e recuperado pela vítima; o suspeito foi encaminhado para a 5ª DP (Gomes Freire).

Além dele, também foi detida uma mulher de 36 anos, suspeita de ameaçar um casal com uma garrafa de vidro. Segundo os agentes, ela apresentava sinais de embriaguez. Ela foi levada para a 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado como ameaça, residência e lesão corporal.



Ao todo, os agentes também apreenderam 216 itens e objetos que seriam vendidos irregularmente, além de 22 estruturas de médio e grande porte, um botijão de gás, canecas, guarda-sóis, isopores e carrinhos.

"No segundo dia do Carnaval 2024 tivemos a saída de grandes blocos e mais a Sapucaí para ordenar e fiscalizar. Fizemos apreensão de bebidas em garrafas de vidro com foco na proteção da integridade física do público para termos um Carnaval com alegria, segurança e ordem", enfatiza o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.