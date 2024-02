Carnaval 2024: 3° dia de operações termina dois guardas feridos

Dois agentes da Guarda Municipal ficaram feridos na capital do Rio após uma confusão no encerramento de um bloco em Ipanema, na Zona Sul da cidade, na tarde do último domingo (11). Apesar do tumulto, não há relatos de presos no local; os agentes receberam atendimento médico e passam bem.

De acordo com informações da Guarda e da Secretaria de Ordem Pública (Seop) da cidade, um grupo de foliões se recusou a deixar o local onde terminou o desfile e atrapalhou a abertura da via. Eles teriam arremessado pedras, garrafas de vidro e pedaços de madeira contra os guardas e policiais militares que realizavam a desobstrução.

Ainda segundo os agente, foram usados instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar o público. Duas viaturas também foram danificadas. A 14ª DP (Leblon) registrou o caso.

800 bebidas apreendidas

No total, o terceiro dia de operações de Carnaval da Guarda Municipal e da Seop terminou com a apreensão de aproximadamente 800 bebidas que seriam vendidas ilegalmente, sendo 316 em garrafas de vidro, e dois barris de chopp. Também foram recolhidos 64 objetos, além de 31 papéis de seda, sete estruturas de médio e grande porte, e um botijão.

Durante a operação de ordenamento do trânsito no entorno do Sambódromo e nos blocos, 58 veículos removidos. Três deles eram vans piratas. Além disso, foram aplicadas 696 multas.